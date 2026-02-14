Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Албанська акторка, чий образ використали для ШІ-міністерки, подала до суду на уряд

Ірина Маймур 14 лютого 2026
672

Албанська акторка Аніла Біша подала позов проти уряду Албанії, звинувативши його в незаконному використанні її обличчя та голосу для створення аватара «міністра штучного інтелекту».

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про віртуальну міністерку на ім’я Діелла, яку прем’єр-міністр Еді Рама представив після початку свого четвертого терміну. У вересні 2025 року Албанія стала першою країною у світі, яка призначила ШІ-міністра. Діеллу залучили до контролю державних контрактів у межах антикорупційної політики.

Біша стверджує, що давала згоду на використання свого образу лише для створення віртуального помічника на урядовому сайті, але не для ролі «члена уряду». За її словами, після запуску ШІ-міністерки вона зіткнулася з онлайн-переслідуваннями та небажаною увагою на вулиці — люди почали ототожнювати її з державною посадовицею та пов’язувати з політикою уряду. Акторка вимагає компенсацію в розмірі 1 мільйона євро.

Уряд Албанії відкидає звинувачення та називає позов безпідставним. У понеділок, 16 лютого, суд має ухвалити рішення про те, чи зобов’язати уряд припинити використовувати її зображення.

11 вересня 2025 року Еді Рама представив Діеллу як першого у світі міністра, створеного на основі штучного інтелекту. Вона очолила цифрову платформу e-Albania, яка надає доступ до більшості державних послуг країни онлайн. Аватар Діелли зображає молоду жінку в традиційному албанському вбранні. У жовтні прем’єр заявив, що ШІ-міністерка «народить 83 ШІ-асистенти» для депутатів парламенту.

Мітки
Новини
Читайте також
Meta хоче додати розпізнавання облич у свої розумні окуляри GTA 6 безкоштовно: норвезький магазин подарує гру тим, у кого народиться дитина в день релізу Google пропонує співробітникам добровільне звільнення у разі, якщо їх не влаштовує темп роботи Ювелірний бренд Ptashka та AZOV.Care створили прикрасу — гроші підуть на реабілітацію бійців «Азову»
Осо буко: як дешеве й жорстке м’ясо стало ресторанним хітом 14 лютого 2026 «Замки на піску»: 6 кадрів із фільму про Burning Man словами режисера 13 лютого 2026 100 років проти забудовників: як рятують найстаріший індійський ресторан Британії 12 лютого 2026 Без світла й тепла: портрети киян, які пережили зиму в наметах 12 лютого 2026 Куди піти в Києві 14 лютого: концерт «Проклятий Х*й», квір-вечірка, парне донорство і фестиваль фентезі 12 лютого 2026 Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.