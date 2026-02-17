Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Apple Podcasts можна буде перемикатися між аудіо- та відеоверсією подкасту

Іван Назаренко 17 лютого 2026
Apple розширює можливості Apple Podcasts, додавши повноцінний відеоформат. Цієї весни сервіс отримає просунуті відеоможливості, які працюватимуть на iPhone, iPad, Apple Vision Pro та у вебверсії, пише Variety.

Користувачі зможуть перемикатися між аудіо та відео в межах одного шоу, дивитися епізоди у повноекранному горизонтальному режимі та завантажувати їх для офлайн-перегляду.

Хоча Apple підтримує відеоподкасти ще з 2005 року, раніше вони розповсюджувалися через RSS. Для окремих аудіо- та відеоверсій потрібно було створювати два різні шоу. Тепер компанія переходить на власний протокол HTTP Live Streaming (HLS), який дозволяє адаптивну трансляцію залежно від якості інтернет-з’єднання та вперше відкриває можливість динамічної вставки відеореклами.

HLS-відео вже доступне для тестування в бета-версіях iOS 26.4, iPadOS 26.4 і visionOS 26.4. Розміщення відеоподкастів відбуватиметься через партнерські хостинг-платформи та рекламні мережі — серед перших учасників Acast, ART19 (Amazon), Omny Studio (iHeartMedia) та підрозділи SiriusXM.

В Apple наголошують, що не стягуватимуть плату з авторів за дистрибуцію контенту, однак із кінця 2026 року планують запровадити комісію для рекламних мереж за показ динамічної реклами у відео.

