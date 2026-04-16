Один із найвідоміших готелів світу у Дубаї зачиняється на реставрацію

Іван Назаренко 16 квітня 2026
Один із найвідоміших готелів світу — Burj Al Arab у Дубаї — вперше за понад 25 років закриють на масштабну реставрацію. Роботи триватимуть близько 18 місяців, пише Euronews.

Готель у 60 поверхів відкрився 1999 року й став символом міста завдяки формі, що нагадує вітрило. Усередині будівлю прикрашено десятками видів мармуру, тисячами кристалів Swarovski та майже 1800 квадратних метрів оздоблення з 24-каратного золота. Сам готель стоїть на штучному острові.

Реставрацію доручили французькому дизайнеру Трістану Оеру. За задумом, оновлення має не просто модернізувати простір, а зберегти його як витвір мистецтва, підсилюючи оригінальну естетику.

На початку березня уламки збитого іранського дрона спричинили локальну пожежу на фасаді. Утім, офіційно реконструкцію подають як планове оновлення.

Готель належить мережі Jumeirah, яка позиціонує його як один із ключових символів бренду. За словами керівництва, реставрація має відкрити «нову главу» в історії комплексу.

У Burj Al Arab грали в теніс на вертолітному майданчику Роджер Федерер і Андре Агассі, проводили рекламні трюки з болідами Формули-1 і навіть саджали літак.

Фото: Mo / Unsplash
