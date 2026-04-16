Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Massive Attack випустили першу за шість років пісню — з Томом Вейтсом

Ірина Маймур 16 квітня 2026
291

Британський гурт Massive Attack випустив першу за шість років нову пісню. Сингл «Boots on the Ground» записано за участі Тома Вейтса, пише Pitchfork.

У новому треку Вейтс співає про недавні соціально-політичні потрясіння в США. Разом із піснею вийшов і мініфільм, побудований на світлинах американського фотографа thefinaleye. У стрічці використано кадри протестів Black Lives Matter 2020 року, а також нещодавніх рейдів ICE по всій країні.

Учасники Massive Attack Роберт Дель Ная та Ґрант Маршалл назвали співпрацю з Томом Вейтсом «честю» і заявили, що трек виходить «в атмосфері хаосу». За їхніми словами, «по всій західній півкулі державний авторитаризм і мілітаризація поліції знову поєднуються з неофашистською політикою».

Прев'ю відео

Останній альбом Тома Вейтса, «Bad as Me», вийшов у 2011 році. Відтоді він переважно працював над акторською кар’єрою.

У 2020 році Massive Attack випустили мініальбом «Eutopia», натхнений книжкою британського письменника Томаса Мора «Утопія».

Нагадаємо, що у вересні 2025 року дует попросив прибрати свою музику зі Spotify. Це рішення вони пояснили протестом проти інвестицій засновника стримінгу Даніеля Ека в оборонно-технологічну компанію Helsing.

На початку квітня Дель Наю затримали в Лондоні під час протесту проти заборони активістської групи Palestine Action. Поліція підозрює музиканта у публічній підтримці організації, яку раніше було внесено до списку заборонених.

Фото: Festival Eurockéennes / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.