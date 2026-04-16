Massive Attack випустили першу за шість років пісню — з Томом Вейтсом

Британський гурт Massive Attack випустив першу за шість років нову пісню. Сингл «Boots on the Ground» записано за участі Тома Вейтса, пише Pitchfork.

У новому треку Вейтс співає про недавні соціально-політичні потрясіння в США. Разом із піснею вийшов і мініфільм, побудований на світлинах американського фотографа thefinaleye. У стрічці використано кадри протестів Black Lives Matter 2020 року, а також нещодавніх рейдів ICE по всій країні.

Учасники Massive Attack Роберт Дель Ная та Ґрант Маршалл назвали співпрацю з Томом Вейтсом «честю» і заявили, що трек виходить «в атмосфері хаосу». За їхніми словами, «по всій західній півкулі державний авторитаризм і мілітаризація поліції знову поєднуються з неофашистською політикою».

Останній альбом Тома Вейтса, «Bad as Me», вийшов у 2011 році. Відтоді він переважно працював над акторською кар’єрою.

У 2020 році Massive Attack випустили мініальбом «Eutopia», натхнений книжкою британського письменника Томаса Мора «Утопія».

Нагадаємо, що у вересні 2025 року дует попросив прибрати свою музику зі Spotify. Це рішення вони пояснили протестом проти інвестицій засновника стримінгу Даніеля Ека в оборонно-технологічну компанію Helsing.

На початку квітня Дель Наю затримали в Лондоні під час протесту проти заборони активістської групи Palestine Action. Поліція підозрює музиканта у публічній підтримці організації, яку раніше було внесено до списку заборонених.