Баз Лурманн працює над мюзиклом про Елвіса Преслі

Ірина Маймур 17 лютого 2026
Австралійський режисер Баз Лурманн, автор байопіка «Елвіс» і концертного фільму «EPiC», повідомив, що працює над мюзиклом про життя й кар’єру Елвіса Преслі, пише NME.

Про це він розповів в інтерв’ю для радіостанції Magic Radio. На запитання про можливі нові проєкти, пов’язані з легендарним музикантом, режисер підтвердив, що постановка вже в роботі.

«Над цим працюють, процес триває. Не знаю, чи мав я це оголошувати, але що ж — уже сказав», — зазначив Лурманн.

Водночас він уточнив, що цього разу не буде глибоко залучений до створення мюзиклу. За словами режисера, він не прагне повторювати власний досвід минулих років і готовий передавати проєкт іншим. Лурманн порівняв це з роботою над сценічною адаптацією «Мулен Руж», де режисерські повноваження були передані іншій команді.

«Я не можу повернутися до себе 28-річного, коли знімав “Ромео + Джульєтта” (1996). Але я люблю передавати далі. Я не з тих, хто надто тримається за своє. Кажу: “Беріть моє дитя!”», — додав він.

Фільм «Елвіс» 2022 року став першим проєктом Лурманна, присвяченим Преслі. Елвіса у фільмі зіграв Остін Батлер («Спіймати на гарячому»), а інші ролі виконали Том Генкс, Люк Брейсі («На гребені хвилі»), Олівія Деджонг («Суспільство»), Келвін Гаррісон-молодший («Монстр») та Дейкр Монтгомері («Дивні дива»). Картина отримала вісім номінацій на премію «Оскар», а на премії BAFTA її відзначили за найкращу головну чоловічу роль, найкращий грим, дизайн костюмів, кастинг та як найкращий фільм.

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. / Wikimedia Commons
