Батьки школярів зможуть відстежувати їхні поїздки громадським транспортом через «Київ Цифровий»

Іван Назаренко 17 лютого 2026
Батьки школярів зможуть відстежувати їхні поїздки громадським транспортом через «Київ Цифровий»

У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала нова функція для батьків школярів. Тепер вони можуть отримувати push-сповіщення щоразу, коли дитина використовує учнівський квиток у громадському транспорті, а також переглядати історію її поїздок.

Як повідомляє пресслужба КМДА, після кожної валідації квитка батькам надходитиме миттєве повідомлення на смартфон. Окрім цього, в застосунку з’явився окремий розділ із журналом поїздок. У ньому відображаються час валідації та номер маршруту, що дає змогу бачити переміщення дитини протягом дня.

Функція працює лише за згодою школяра. Дозвіл потрібно надати через його акаунт у розділі «Транспортна карта», додавши номер телефону одного з батьків у полі «Дозвіл на перегляд поїздок». Після підтвердження дані синхронізуються автоматично.

Оновлена версія застосунку вже доступна в App Store та Google Play.

Фото: Jad Limcaco / Unsplash
