Німеччина планує заборонити соцмережі дітям до 14 років

У Німеччині готуються запровадити вікові обмеження для користувачів соціальних мереж.

Йдеться про можливу заборону доступу для дітей до 14 років і обмежений доступ для підлітків віком від 14 до 16 років, пише Bloomberg.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що входить до складу уряду, підтримала ініціативу консерваторів під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца. Очікується, що спільну пропозицію уряд може ухвалити пізніше цього року.

Згідно з проєктом, дітям до 14 років користування соцмережами можуть заборонити повністю. Натомість для підлітків 14–16 років платформи мають забезпечувати контент, що відповідає їхньому віку.

Заступник голови парламентської фракції СДПН Арманд Цорн заявив, що обмеження спрямовані на захист дітей і молоді в цифровому просторі. За його словами, потрібні безпечні онлайн-середовища без алгоритмів, що формують залежність, а також без мови ненависті, підбурювання, дезінформації та насильства.

Соціал-демократи також пропонують змінити правила для дорослих користувачів. Замість автоматичних алгоритмічних рекомендацій такі системи мають активуватися лише за прямим запитом користувача.

Учасники дискусії зауважують, що така ініціатива може загострити взаємини з найбільшими американськими технокомпаніями на тлі запланованого візиту Мерца до Вашингтона для зустрічі з президентом США.

Подібні правила вже діють або розглядаються і в інших країнах. Зокрема, у Франції дітям до 15 років обмежили доступ до соцмереж, а в Австралії особам до 16 років заборонено реєструватися у Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit та YouTube. Аналогічні ініціативи обговорюють у Великій Британії, Данії, Португалії та Іспанії.