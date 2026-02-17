Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Німеччина планує заборонити соцмережі дітям до 14 років

Ірина Маймур 17 лютого 2026
591

У Німеччині готуються запровадити вікові обмеження для користувачів соціальних мереж.

Йдеться про можливу заборону доступу для дітей до 14 років і обмежений доступ для підлітків віком від 14 до 16 років, пише Bloomberg.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що входить до складу уряду, підтримала ініціативу консерваторів під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца. Очікується, що спільну пропозицію уряд може ухвалити пізніше цього року.

Згідно з проєктом, дітям до 14 років користування соцмережами можуть заборонити повністю. Натомість для підлітків 14–16 років платформи мають забезпечувати контент, що відповідає їхньому віку.

Заступник голови парламентської фракції СДПН Арманд Цорн заявив, що обмеження спрямовані на захист дітей і молоді в цифровому просторі. За його словами, потрібні безпечні онлайн-середовища без алгоритмів, що формують залежність, а також без мови ненависті, підбурювання, дезінформації та насильства.

Соціал-демократи також пропонують змінити правила для дорослих користувачів. Замість автоматичних алгоритмічних рекомендацій такі системи мають активуватися лише за прямим запитом користувача.

Учасники дискусії зауважують, що така ініціатива може загострити взаємини з найбільшими американськими технокомпаніями на тлі запланованого візиту Мерца до Вашингтона для зустрічі з президентом США.

Подібні правила вже діють або розглядаються і в інших країнах. Зокрема, у Франції дітям до 15 років обмежили доступ до соцмереж, а в Австралії особам до 16 років заборонено реєструватися у Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit та YouTube. Аналогічні ініціативи обговорюють у Великій Британії, Данії, Португалії та Іспанії.

Фото: dole777 / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Ретро-сміття: на узбережжя Шотландії викинуло пластик 1960-х років із Канади Інспектори «Мішлен» розповіли про тренди у світовій гастрономії Українці дедалі частіше обирають фільтр замість американо — дослідження Мартін Скорсезе долучився до всесвіту «Зоряних війн» — режисер озвучив персонажа у «Мандалорець і Грогу»
«Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо в відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026 «Він співав мені серенаду та повіз на нудистський пляж»: подружжя, які понад 25 років разом, — про свій шлюб 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.