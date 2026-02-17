Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Sony розробила технологію для розпізнавання оригінальної музики в ШІ-треках

Ірина Маймур 17 лютого 2026
793

Компанія Sony Group створила інструмент, що може визначати, яку саме музику використали для навчання штучного інтелекту та створення ним композицій.

Про це повідомляє Nikkei.

Технологія аналізує згенеровані ШІ-треки та встановлює внесок кожного оригінального твору. Наприклад, система може визначити, що в композиції 30 % впливу належить The Beatles, а 10 % — Queen.

Розробку здійснив підрозділ Sony AI. Якщо розробник ШІ погоджується на співпрацю, компанія підключається до базової моделі та отримує дані безпосередньо із системи. У разі відмови технологія порівнює згенеровану музику з наявними творами, щоб оцінити внесок оригінальних джерел.

У Sony вважають, що це дасть змогу створити систему розподілу доходів від ШІ-музики між правовласниками відповідно до внеску їхніх творів. Якщо використану для навчання музику можна ідентифікувати, автори та видавці зможуть претендувати на роялті від розробників ШІ.

На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту зростає кількість суперечок через використання захищених авторським правом творів без дозволу. У музичній індустрії вже поширюються композиції, згенеровані з імітацією голосів відомих виконавців.

Sony Group володіє великими музичними лейблами й видавництвом, зокрема контролює частину каталогу Майкла Джексона. Коли саме систему впровадять у комерційне використання, поки не повідомляють. У компанії очікують, що ШІ-розробники інтегруватимуть технологію у власні моделі, а правовласники використовуватимуть її під час переговорів про ліцензії.

Фото: Possessed Photography / Unsplash
