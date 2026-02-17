Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У центрі Неаполя згорів історичний театр Санназаро

Ірина Маймур 17 лютого 2026
1137

У Неаполі через пожежу знищено історичний театр Санназаро, відкритий у 1847 році.

Про це пише ANSA.

Командир пожежної бригади Неаполя Джузеппе Падуано заявив, що «театр повністю зруйнований». За його словами, всередині ще лишаються незначні осередки займання, які рятувальники ліквідовують. Причину пожежі поки не встановлено.

Мер Неаполя Гаетано Манфреді, посилаючись на дані пожежників, повідомив, що попередньо йдеться про нещасний випадок. За його словами, від будівлі збереглася лише зовнішня конструкція.

Через поширення вогню на сусідні будинки евакуювали близько 60 жителів. Чотирьох із них госпіталізували з отруєнням димом.

Манфреді також повідомив, що вже поговорив із міністром культури Італії Алессандро Джулі та губернатором регіону Кампанія Роберто Фіко. Сторони домовилися залучити уряд країни до реконструкції театру.

Театр Санназаро звели за проєктом архітектора Фаусто Ніколіні. У його програмі поєднувалися концерти класичної музики та виїзні сценічні постановки. Закладом опікувалася Лара Сансоне.

Фото: Teatro Sannazaro
