У Львові побудують ТРЦ з освітнім хабом і церквою

У Львові погодили будівництво великого торговельно-розважального центру на проспекті Червоної Калини, 91.

Про це повідомляє міська рада.

Площа комплексу становитиме понад 50 тисяч кв. м. Ця ділянка від початку передбачалася для громадської забудови, тому новий формат є логічним продовженням розвитку території. Також там облаштують торговельні та розважальні простори, великий підземний паркінг і громадську площу із західного та східного боків будівлі.

Важливою складовою проєкту стане освітня функція. Згідно з гарантійним листом інвесторів, після завершення будівництва громаді міста передадуть нежитлові приміщення освітнього хабу «Сихівська вітальня» площею 4000 кв. м. Тут планують розмістити позашкільний заклад освіти, конференц-зали та медіатеку.

Крім цього, підприємці зобов’язалися збудувати й передати місту ще 4000 кв. м за собівартістю будівельних робіт. Загалом під освітні потреби в комплексі передбачено 8000 кв. м.

Наразі починається етап проєктування, а представлені архітектурні рішення є попередніми. Місто планує активно співпрацювати з архітекторами щодо вигляду комунальної частини об’єкта, аби цей простір став важливим громадським осередком Сихівського району.

Поряд із ділянкою розташована церква Православної церкви України, яка планує звести тут кафедральний собор із прилеглими будівлями соціального призначення. Управління архітектури готує технічне завдання для проведення архітектурного конкурсу.