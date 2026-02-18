Netflix уперше транслюватиме бій ММА

Стримінгова платформа Netflix 16 травня проведе свою першу пряму трансляцію бою зі змішаних єдиноборств (ММА).

Про це пише Engadget.

У напівлегкій вазі зустрінуться колишні спортсменки Ронда Раузі та Джина Карано, які повертаються після багаторічної паузи.

A LEGACY SHOWDOWN #RouseyCarano



RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/cybtQHNyPT — Netflix Sports (@netflixsports) February 17, 2026

Раузі залишила спорт у 2016 році, Карано — ще у 2009-му. Поєдинок відбудеться у клітці шестикутної форми та транслюватиметься по всьому світу. Імовірно, вибір на користь колишніх бійчинь пов’язаний із тим, що чинні зірки ММА мають контракти з різними промоутерськими організаціями.

Раніше Netflix уже транслював боксерські поєдинки, а також проводив прямі ефіри токшоу, гольф-турнірів і церемоній нагородження. ММА стане наступним кроком у розвитку спортивного напряму платформи.

Ронда Раузі — чемпіонка UFC та призерка Олімпійських ігор із рекордом 12 перемог і 2 поразки в ММА.

Джина Карано почала кар’єру у 2006 році та була однією з перших зірок жіночих змішаних єдиноборств. Після завершення спортивної кар’єри вона зіграла у фільмах «Форсаж-6» та «Дедпул», а також у серіалі «Мандалорець».

Обидві спортсменки не планують продовжувати кар’єру, а проведуть лише один ексклюзивний бій.