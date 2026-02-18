Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix уперше транслюватиме бій ММА

Ірина Маймур 18 лютого 2026
Стримінгова платформа Netflix 16 травня проведе свою першу пряму трансляцію бою зі змішаних єдиноборств (ММА).

Про це пише Engadget.

У напівлегкій вазі зустрінуться колишні спортсменки Ронда Раузі та Джина Карано, які повертаються після багаторічної паузи.

Раузі залишила спорт у 2016 році, Карано — ще у 2009-му. Поєдинок відбудеться у клітці шестикутної форми та транслюватиметься по всьому світу. Імовірно, вибір на користь колишніх бійчинь пов’язаний із тим, що чинні зірки ММА мають контракти з різними промоутерськими організаціями.

Раніше Netflix уже транслював боксерські поєдинки, а також проводив прямі ефіри токшоу, гольф-турнірів і церемоній нагородження. ММА стане наступним кроком у розвитку спортивного напряму платформи.

Ронда Раузі — чемпіонка UFC та призерка Олімпійських ігор із рекордом 12 перемог і 2 поразки в ММА.

Джина Карано почала кар’єру у 2006 році та була однією з перших зірок жіночих змішаних єдиноборств. Після завершення спортивної кар’єри вона зіграла у фільмах «Форсаж-6» та «Дедпул», а також у серіалі «Мандалорець».

Обидві спортсменки не планують продовжувати кар’єру, а проведуть лише один ексклюзивний бій.

