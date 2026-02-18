Netflix уперше транслюватиме бій ММА

Стримінгова платформа Netflix 16 травня проведе свою першу пряму трансляцію бою зі змішаних єдиноборств (ММА).
Про це пише Engadget.
У напівлегкій вазі зустрінуться колишні спортсменки Ронда Раузі та Джина Карано, які повертаються після багаторічної паузи.
A LEGACY SHOWDOWN #RouseyCarano— Netflix Sports (@netflixsports) February 17, 2026
RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO
Saturday May 16
LIVE only on Netflix pic.twitter.com/cybtQHNyPT
Раузі залишила спорт у 2016 році, Карано — ще у 2009-му. Поєдинок відбудеться у клітці шестикутної форми та транслюватиметься по всьому світу. Імовірно, вибір на користь колишніх бійчинь пов’язаний із тим, що чинні зірки ММА мають контракти з різними промоутерськими організаціями.
Раніше Netflix уже транслював боксерські поєдинки, а також проводив прямі ефіри токшоу, гольф-турнірів і церемоній нагородження. ММА стане наступним кроком у розвитку спортивного напряму платформи.
Ронда Раузі — чемпіонка UFC та призерка Олімпійських ігор із рекордом 12 перемог і 2 поразки в ММА.
Джина Карано почала кар’єру у 2006 році та була однією з перших зірок жіночих змішаних єдиноборств. Після завершення спортивної кар’єри вона зіграла у фільмах «Форсаж-6» та «Дедпул», а також у серіалі «Мандалорець».
Обидві спортсменки не планують продовжувати кар’єру, а проведуть лише один ексклюзивний бій.