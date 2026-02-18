ТРЦ Ocean Plaza у Києві виставлять на продаж

Фонд державного майна виставить на аукціон київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, Кабінет Міністрів затвердив графік продажу конфіскованого майна, який охоплює 26 об’єктів по всій країні. Серед перших лотів — ТРЦ «Оушен Плаза» (ТОВ «Інвестиційний союз “Либідь”»), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», готель у Буковелі (ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ») та ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

Свириденко повідомила, що обговорила продаж санкційних активів із головою Фонду держмайна Дмитром Наталухою та виконувачем обов’язків голови Держгеонадр Леонідом Музикусом. Уряд сприятиме тому, щоб перші лоти були виставлені на торги якомога швидше.

«Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку», — наголосила прем’єрка.

Раніше Кабмін спростив процедуру продажу санкційних активів РФ через відкриті аукціони. Нові правила дозволяють продавати права вимоги за кредитами єдиним пакетом разом із основним активом. Також запроваджено механізм автоматичного зниження ціни: якщо перший аукціон не відбудеться, наступні проходитимуть за голландською моделлю зі зменшенням вартості.

ТРЦ Ocean Plaza припинив роботу на початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом у центрі певний час працював лише продуктовий гіпермаркет.

У серпні 2022 року в Офісі генпрокурора повідомили, що корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень, зокрема й Ocean Plaza, передали в управління АРМА.

Серед кінцевих бенефіціарів ТРЦ був російський олігарх Аркадій Ротенберг. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати його майно на користь держави.

У листопаді 2022 року в Ocean Plaza повідомили про відновлення співпраці з орендарями та підрядниками і повторне відкриття для відвідувачів.