Стримінг аудіокниги «Буремний перевал» злетів на 440% після виходу фільму з Марго Роббі та Джейкобом Елорді

Нова екранізація класичного роману Емілі Бронте від режисерки Еміральд Феннел, що окупилася за перший вікенд у прокаті, значно підвищила інтерес до оригінального твору. Споживання аудіокниги «Буремний перевал» на платформі Spotify зросло на 440% з моменту виходу трейлера стрічки у вересні минулого року, пише Variety.

Приріст аудиторії відбувся переважно за рахунок нових користувачів: кількість слухачів, які вперше звернулися до цього твору, збільшилася на 260%. Найактивнішою групою споживачів контенту виявилися зумери, серед яких показники стримінгу аудіокниги зросли на 191%.

Популярністю користується версія 2020 року, озвучена акторкою Еймі Лу Вуд («Білий лотос», «Сексуальна освіта»). Роман, події якого розгортаються в Йоркширі, описує деструктивні взаємини між Гіткліфом та Кетрін Ерншо, наслідки їхніх рішень для двох родин та подальшу спробу примирення наступного покоління.

Головні ролі в новій стрічці від Warner Bros. виконали Марго Роббі та Джейкоб Елорді. Саме їхня участь та неординарний підхід Феннел стали головними рушіями нової хвилі популярності твору Бронте.