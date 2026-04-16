Аріана Ґранде проти Бена Стіллера: вийшов трейлер продовження «Знайомства з Факерами»

Артем Черничко 16 квітня 2026
Комедійна франшиза про родину Факерів повертається на великі екрани. Компанія Universal Pictures презентувала перший трейлер фільму «Focker In-Law» («Невістка Факера»), головною зіркою якого стала Аріана Ґранде.

У новій частині Аріана Ґранде грає Олівію — дівчину сина Грега Факера (Бен Стіллер). Якщо в оригінальному фільмі Грег намагався заслужити довіру суворого тестя Джека Бернса (Роберт Де Ніро), то тепер він сам опиняється у ролі батька, який прискіпливо оцінює вибір своєї дитини.

За сюжетом, персонаж Бена Стіллера з підозрою ставиться до Олівії. Проте ситуація ускладнюється тим, що дівчина миттєво знаходить спільну мову з рештою родини. Зокрема, вона отримує повне схвалення від Джека Бернса, що стає головним приводом для конфлікту між героями Стіллера та Де Ніро.

Як зазначає Variety, на презентації CinemaCon у Лас-Вегасі Бен Стіллер пожартував, що він тепер — «новий Де Ніро цієї франшизи». Сам Роберт Де Ніро назвав Аріану Ґранде «чи не найсмішнішою партнеркою по сцені», з якою йому доводилося працювати.

Світова прем'єра нового фільму запланована на 26 листопада 2026 року.

Оригінальний фільм «Знайомство з батьками» вийшов у 2000 році та став касовим хітом, зібравши $330 мільйонів у світовому прокаті. Наступні частини франшизи випустили у 2004 та 2010 роках відповідно.

