Краса як щоденний досвід: MAKEUP перетворив поштомати на дизайнерські артоб’єкти

Найбільший онлайн-ритейлер косметики в Україні MAKEUP представив масштабний проєкт артбрендингу власних поштоматів. Замість типового корпоративного оформлення бренд обрав колаборацію з українськими митцями, щоб інтегрувати естетичний досвід у щоденний простір міста.

Для MAKEUP було принципово не створювати єдину стилістику, а надати платформу для різних авторських інтерпретацій. До проєкту долучилися дизайнери з різним бекграундом: Єлизавета Тимощенко, Лілія Гриб, Дарія Маслій, Діна Онищенко, Кет Сотникова та Денис Ромасенко. Кожен із них працював із власним сюжетом: десь це гра з образом і роллю, десь — легка іронія, а десь — уважність до деталей і руху.

Завдяки такому підходу поштомати отримали власний характер та інтонацію, уникаючи серійності. Важливим акцентом стала фіксація авторства: імена художників зазначені безпосередньо на обʼєктах. Це переводить артбрендинг із формату декорації у формат партнерства, де бренд ділиться з митцями простором і видимістю.

«Для дизайнерів проєкт став можливістю працювати не з абстрактним носієм, а з живим міським середовищем — бачити, як люди взаємодіють з їхніми роботами, зупиняються, фотографуються, усміхають. Для міста — це шанс познайомитися з сучасними візуальними голосами поза галерейним контекстом», — пояснюють у MAKEUP.

Проєкт залишається відкритим: бренд планує нові хвилі артбрендингу та запрошує художників до співпраці для формування колекції міських висловлювань про красу.