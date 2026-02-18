Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Краса як щоденний досвід: MAKEUP перетворив поштомати на дизайнерські артоб’єкти

Артем Черничко 18 лютого 2026
579

Найбільший онлайн-ритейлер косметики в Україні MAKEUP представив масштабний проєкт артбрендингу власних поштоматів. Замість типового корпоративного оформлення бренд обрав колаборацію з українськими митцями, щоб інтегрувати естетичний досвід у щоденний простір міста.

Для MAKEUP було принципово не створювати єдину стилістику, а надати платформу для різних авторських інтерпретацій. До проєкту долучилися дизайнери з різним бекграундом: Єлизавета Тимощенко, Лілія Гриб, Дарія Маслій, Діна Онищенко, Кет Сотникова та Денис Ромасенко. Кожен із них працював із власним сюжетом: десь це гра з образом і роллю, десь — легка іронія, а десь — уважність до деталей і руху.

Завдяки такому підходу поштомати отримали власний характер та інтонацію, уникаючи серійності. Важливим акцентом стала фіксація авторства: імена художників зазначені безпосередньо на обʼєктах. Це переводить артбрендинг із формату декорації у формат партнерства, де бренд ділиться з митцями простором і видимістю.

«Для дизайнерів проєкт став можливістю працювати не з абстрактним носієм, а з живим міським середовищем — бачити, як люди взаємодіють з їхніми роботами, зупиняються, фотографуються, усміхають. Для міста — це шанс познайомитися з сучасними візуальними голосами поза галерейним контекстом», — пояснюють у MAKEUP.

Проєкт залишається відкритим: бренд планує нові хвилі артбрендингу та запрошує художників до співпраці для формування колекції міських висловлювань про красу.

Зображення: MAKEUP
Мітки
Новини
Читайте також
Ретро-сміття: на узбережжя Шотландії викинуло пластик 1960-х років із Канади Інспектори «Мішлен» розповіли про тренди у світовій гастрономії Українці дедалі частіше обирають фільтр замість американо — дослідження Мартін Скорсезе долучився до всесвіту «Зоряних війн» — режисер озвучив персонажа у «Мандалорець і Грогу»
«Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо в відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026 «Він співав мені серенаду та повіз на нудистський пляж»: подружжя, які понад 25 років разом, — про свій шлюб 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.