Мартін Скорсезе долучився до всесвіту «Зоряних війн» — режисер озвучив персонажа у «Мандалорець і Грогу»

Студія Lucasfilm повідомила, що Мартін Скорсезе долучився до всесвіту «Зоряних війн». Режисера можна почути в новому трейлері фільму «Мандалорець і Грогу» постановника Джона Фавро, пише World of Reel.

У ролику Скорсезе озвучує кухаря — представника раси арденніанців, багаторукого інопланетянина. Цей вид уже з’являвся у стрічці «Соло: Зоряні війни. Історія», де одного з персонажів грав сам Фавро. Раніше Фавро знімався камео у фільмі Скорсезе «Вовк з Уолл-стріт».

Хоча Скорсезе насамперед відомий як режисер, він не раз з’являвся на екрані. Серед його появ — ролі у власних картинах «Таксист» і «Король комедії», а також епізоди у стрічках «Сни Акіра Куросава» та «У Дантових руках». Останніми роками він зіграв іронізовану версію самого себе у серіалах «Вгамуй свій ентузіазм» та «Кіностудія».