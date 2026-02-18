Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лондонський музей експонуватиме найстарішу сторінку YouTube

Іван Назаренко 18 лютого 2026
Відвідувачі Victoria and Albert Museum у Лондоні зможуть побачити реконструкцію оригінальної сторінки YouTube зразка 2005-2006 років.

Як пише BBC, музей у співпраці з YouTube відтворив дизайн на основі інтернет-архівів за грудень 2006 року — це найдавніша доступна версія інтерфейсу.

Окрім цього, музей придбав перше відео, завантажене на YouTube, — ролик Me at the Zoo, який у квітні 2005 року опублікував співзасновник сервісу Джавед Карім. Наразі ролик має майже 380 мільйонів переглядів і понад 18 мільйонів вподобань.

Генеральний директор YouTube Ніл Моган зазначив, що реконструкція сторінки дає змогу повернутися до початку глобального культурного явища. За його словами, це важливий фрагмент цифрової історії, який має надихати наступні покоління.

Мітки
Новини
