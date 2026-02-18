Лондонський музей експонуватиме найстарішу сторінку YouTube

Відвідувачі Victoria and Albert Museum у Лондоні зможуть побачити реконструкцію оригінальної сторінки YouTube зразка 2005-2006 років.

Як пише BBC, музей у співпраці з YouTube відтворив дизайн на основі інтернет-архівів за грудень 2006 року — це найдавніша доступна версія інтерфейсу.

From a 19-second clip at the zoo to the @V_and_A



The Victoria and Albert Museum’s latest acquisition is a reconstruction of an early YouTube watch page, featuring the first video ever uploaded to the site, Jawed Karim's ‘Me at the zoo’.



Restoring the underlying code and… pic.twitter.com/TQ0C2c131c — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 18, 2026

Окрім цього, музей придбав перше відео, завантажене на YouTube, — ролик Me at the Zoo, який у квітні 2005 року опублікував співзасновник сервісу Джавед Карім. Наразі ролик має майже 380 мільйонів переглядів і понад 18 мільйонів вподобань.

Генеральний директор YouTube Ніл Моган зазначив, що реконструкція сторінки дає змогу повернутися до початку глобального культурного явища. За його словами, це важливий фрагмент цифрової історії, який має надихати наступні покоління.