Bad Bunny зіграє головну роль у фільмі «Порто-Рико» разом із Едвардом Нортоном та Хав’єром Бардемом

Bad Bunny зіграє головну роль в історичній драмі «Порто-Рико» — це буде його перша велика роль у кіно після появ у фільмах «Швидкісний поїзд» та «Спіймати на гарячому», пише Variety.

Режисером виступить Рене Перес Жоглар, відомий як Residente — для нього це дебют у повнометражному кіно. У стрічці також знімуться Едвард Нортон, Хав’єр Бардем і Вігго Мортенсен. Проєкт описують як епічний карибський вестерн, заснований на реальних подіях про витоки Пуерто-Рико.

Сценарій Перес Жоглар написав разом з Александером Дінеларісом — лауреатом «Оскара» за «Бердмена» і «Легенду Г’ю Гласса». Виконавчим продюсером став Алехандро Гонсалес Іньярріту.

Bad Bunny will star in his first lead film role in ‘PORTO RICO’ alongside Viggo Mortensen, Edward Norton and Javier Bardem.



The film follows the story of José Maldonado Román who fought against colonialism by leading a gang of ex-convicts to vindicate Puerto Rico.



(Source:… pic.twitter.com/AIEBOfKJmz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 18, 2026

Продюсуванням займаються 1868 Studios та Class 5 Films, відома роботами «Розмальована вуаль» і «Сирітський Бруклін».

Нортон порівняв майбутній фільм із такими масштабними драмами, як «Хрещений батько» та «Банди Нью-Йорка», наголосивши, що це буде не лише видовищна історія, а й розмова про складні сторінки минулого.

Окрім зйомок, лютий для Bad Bunny видався насиченим: він став хедлайнером шоу Супербоулу, а також увійшов в історію премії «Греммі», ставши першим іспаномовним артистом, який здобув нагороду за альбом року з платівкою Debí Tirar Más Fotos.