Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Bad Bunny зіграє головну роль у фільмі «Порто-Рико» разом із Едвардом Нортоном та Хав’єром Бардемом

Іван Назаренко 19 лютого 2026
823

Bad Bunny зіграє головну роль в історичній драмі «Порто-Рико» — це буде його перша велика роль у кіно після появ у фільмах «Швидкісний поїзд» та «Спіймати на гарячому», пише Variety.

Режисером виступить Рене Перес Жоглар, відомий як Residente — для нього це дебют у повнометражному кіно. У стрічці також знімуться Едвард Нортон, Хав’єр Бардем і Вігго Мортенсен. Проєкт описують як епічний карибський вестерн, заснований на реальних подіях про витоки Пуерто-Рико.

Сценарій Перес Жоглар написав разом з Александером Дінеларісом — лауреатом «Оскара» за «Бердмена» і «Легенду Г’ю Гласса». Виконавчим продюсером став Алехандро Гонсалес Іньярріту.

Продюсуванням займаються 1868 Studios та Class 5 Films, відома роботами «Розмальована вуаль» і «Сирітський Бруклін».

Нортон порівняв майбутній фільм із такими масштабними драмами, як «Хрещений батько» та «Банди Нью-Йорка», наголосивши, що це буде не лише видовищна історія, а й розмова про складні сторінки минулого.

Окрім зйомок, лютий для Bad Bunny видався насиченим: він став хедлайнером шоу Супербоулу, а також увійшов в історію премії «Греммі», ставши першим іспаномовним артистом, який здобув нагороду за альбом року з платівкою Debí Tirar Más Fotos.

Мітки
Новини
Читайте також
Познач своє місто: у київському метро встановили інтерактивну мапу України У будинку з Меркурієм у центрі Львова виявили історичні розписи й денні ліхтарі Пошкоджений вітраж у церкві святих Ольги і Єлизавети у Львові відновлять за державні кошти У Києві відкрили другий вихід із метро «Лук’янівська» — цього вимагали активісти
Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо у відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.