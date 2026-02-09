Bad Bunny влаштував епічне шоу на Супербоулі — із Леді Гагою, Рікі Мартіном і весіллям на сцені

Пуерториканський артист і тріумфатор «Греммі» Bad Bunny став головною зіркою шоу у перерві Супербоулу. Його виступ став історичним, оскільки вперше в історії фіналів НФЛ шоу було майже повністю іспаномовним і присвяченим єдності країн Латинської Америки, пише Variety.

Шоу розпочалося з хіта Tití Me Preguntó посеред декорацій, що відтворювали побут Пуерто-Ріко: від традиційних будиночків «касітас» до перукарень і цукрових плантацій. На сцені до артиста приєдналася Леді Гага, яка виконала латиноамериканську сальса-версію свого хіта Die With a Smile у супроводі легендарного гурту Los Sobrinos.

Ще одним почесним гостем став Рікі Мартін. Разом із Bad Bunny вони виконали пісню El Apagón, присвячену блекауту в Пуерто-Ріко після урагану «Марія». Під час виступу на полі також відбулася реальна церемонія одруження, що символізувала головну тему вечора — любов та єдність.

Виступ був насичений символізмом. Зокрема, на екранах транслювали кадри з виступу артиста на «Греммі», де він закликав до розформування імміграційної служби (ICE), а наприкінці шоу з'явився напис: «Єдина річ, сильніша за ненависть, — це любов». Це стало прямою відповіддю на критику та расистські коментарі, які лунали на адресу артиста перед грою.

Співак також вшанував пам’ять 3000 загиблих під час урагану «Марія», залишивши на сцені порожній стілець поруч із Рікі Мартіном.

За виступом із VIP-зони на самій сцені спостерігали зіркові гості, серед яких були Педро Паскаль, Джессіка Альба, Cardi B та Karol G. Завершив свій перформанс Bad Bunny фразою «Боже, благослови Америку», перерахувавши всі країни континенту та підкресливши, що «Разом ми — Америка».

Попри успіх шоу, президент США Дональд Трамп, який цього року не відвідав Супербоул, розкритикував виступ. На своїй платформі Truth Social він назвав його «абсолютно жахливим, одним із найгірших в історії». Трамп також додав, що перформанс став «образою величі Америки», зазначивши: «Ніхто не розуміє жодного слова з того, що цей хлопець верзе».