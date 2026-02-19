Музеї біля фронту евакуюють за новими правилами — що змінив уряд

Кабінет міністрів України ухвалив нову постанову, яка робить процес евакуації музеїв швидшим і зрозумілішим. Документ розробили в Міністерстві культури, врахувавши реальний досвід війни та поради громадськості.

За словами очільниці Мінкульту Тетяни Бережної, нові правила чітко визначають, коли саме предмети мають покинути небезпечні зони, де їх зберігати та як повертати додому після війни. Головна мета — зменшити ризик втрати культурної спадщини.

Постанова вперше передбачає:

обов’язковість евакуації для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення та для територій, де ведуться або велися бойові дії;

можливість ухвалення рішення про обов’язкову евакуацію обласними військовими адміністраціями за погодженням із військовим командуванням;

розміщення евакуйованих культурних цінностей на відстані не менше ніж 75 км від лінії бойового зіткнення.

Відтепер Міністерство культури відповідає лише за державні заклади, а обласні адміністрації — за комунальні. Крім того, якщо загроза стає критичною, директори музеїв можуть приймати рішення про евакуацію самостійно, повідомивши про це органи влади вже потім.

Також запровадили систему черг евакуації культурних цінностей — І, ІІ та ІІІ. Вона встановлює пріоритетність переміщення залежно від їхньої цінності та ступеня ризику.

Щодо повернення колекцій, то влада має ухвалити відповідне рішення протягом року після завершення воєнного стану. Якщо повернути експонати буде неможливо, для них підшукають нове безпечне місце, але музейники зможуть і надалі контролювати умови їхнього зберігання.

Станом на початок лютого 2026 року через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури.