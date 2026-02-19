Гурт U2 випустив новий мініальбом — у записі взяв участь український музикант Тарас Тополя

U2 випустили першу велику добірку нових пісень із часів альбому Songs of Experience 2017 року. Про це повідомляє Variety.

Гурт представив мініальбом Days of Ash — реліз символічно приурочили до Попільної середи.

До EP увійшло шість треків. Відкриває платівку American Obituary — присвята загиблій у Міннеаполісі Рене Гуд. Фронтмен Боно називає її піснею скорботи.

У піснях ідеться про події в Ірані та Газі, а також про людей в Ізраїлі й Україні, які надихнули музикантів. У фінальному треку Yours Eternally з’являється Ед Ширан — він долучився до написання й запису вокалу.

Також у пісні звучить голос українського музиканта Тараса Тополі. 24 лютого, у річницю вторгнення Росії, вийде короткометражний фільм до цієї композиції, знятий українським режисером Іллею Михайлусом.

Продюсером EP став Джекнайф Лі. Водночас гурт підкреслює, що повноцінний альбом уже в роботі, і жодна з пісень із Days of Ash до нього не увійде. За словами Боно, наступний реліз буде значно світлішим за настроєм.