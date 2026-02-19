Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гурт U2 випустив новий мініальбом — у записі взяв участь український музикант Тарас Тополя

Іван Назаренко 19 лютого 2026
597
Гурт U2 випустив новий мініальбом — у записі взяв участь український музикант Тарас Тополя

U2 випустили першу велику добірку нових пісень із часів альбому Songs of Experience 2017 року. Про це повідомляє Variety.

Гурт представив мініальбом Days of Ash — реліз символічно приурочили до Попільної середи.

До EP увійшло шість треків. Відкриває платівку American Obituary — присвята загиблій у Міннеаполісі Рене Гуд. Фронтмен Боно називає її піснею скорботи.

У піснях ідеться про події в Ірані та Газі, а також про людей в Ізраїлі й Україні, які надихнули музикантів. У фінальному треку Yours Eternally з’являється Ед Ширан — він долучився до написання й запису вокалу.

Також у пісні звучить голос українського музиканта Тараса Тополі. 24 лютого, у річницю вторгнення Росії, вийде короткометражний фільм до цієї композиції, знятий українським режисером Іллею Михайлусом.

Продюсером EP став Джекнайф Лі. Водночас гурт підкреслює, що повноцінний альбом уже в роботі, і жодна з пісень із Days of Ash до нього не увійде. За словами Боно, наступний реліз буде значно світлішим за настроєм.

Фото: MelicansMatkin / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Познач своє місто: у київському метро встановили інтерактивну мапу України У будинку з Меркурієм у центрі Львова виявили історичні розписи й денні ліхтарі Пошкоджений вітраж у церкві святих Ольги і Єлизавети у Львові відновлять за державні кошти У Києві відкрили другий вихід із метро «Лук’янівська» — цього вимагали активісти
Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо у відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.