У Києві відкрили другий вихід із метро «Лук’янівська» — цього вимагали активісти

Артем Черничко 19 лютого 2026
У Києві відкрили другий вихід із метро «Лук’янівська» — цього вимагали активісти

19 лютого відновив роботу другий вихід зі станції метро «Лук’янівська» — у напрямку ТЦ «Квадрат». Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

Вихід №2 працює для пасажирів з 5:36 до 22:27. А вихід №1 (зі сторони вул. Юрія Іллєнка) — з 5:35 до 22:28.

Наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська» є одним з об’єктів, що найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів столиці. З початку повномасштабного вторгнення його пошкодили 7 разів, востаннє — 21 липня 2025 року.

Під час обстрілів найбільше зазнають пошкоджень вхідні групи дверей. Тому найближчим часом відбудеться почергова заміна дверей у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

Раніше громадська організація «Пасажири Києва» закликала відкрити другий вихід із метро «Лук’янівська» для безпеки й комфорту пасажирів, які були змушені щодня йти до входу в підземку впритул до автівок, які стоять у черзі на «МакДрайв».

Фото: Акція за звільнення українських військовополонених біля станції метро «Лук’янівська», 15 лютого 2026 року (Daniel Yovkov / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
