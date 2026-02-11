У Києві закликають відкрити другий вихід із метро «Лук’янівська»

У Києві біля станції метро «Лук’янівська» щодня виникає небезпечна ситуація: тисячі пасажирів змушені йти до входу в підземку впритул до автівок, які стоять у черзі на «МакДрайв».

Про це повідомили в громадській організації «Пасажири Києва».

За словами активістів, причина — закритий після обстрілів другий вихід зі станції в напрямку ТЦ «Квадрат». Протягом кількох років вестибюль так і не відремонтували навіть частково, тому пасажири не можуть користуватися альтернативним маршрутом.

У ГО зазначають, що це створює додатковий дискомфорт і небезпеку для людей. На оприлюдненому прискореному відео за 20 хвилин ранкової зйомки видно значну кількість пішоходів, які проходять вузьким проїздом поруч з автівками.

Активісти закликають керівництво метрополітену якнайшвидше відремонтувати двері та другий вихід із вестибюля, щоб забезпечити безпечний рух пасажирів.

Окрім цього, вони пропонують закрити вузький автомобільний проїзд на спуску між торговельним центром і парканом, зважаючи на великий потік людей до метро та з нього. На їхню думку, важливіше зберегти безпечну пішохідну зону без конфлікту з транспортом.

Водночас відвідувачі «МакДрайву», як зазначають у ГО, можуть розвертатися через наявний паркінг і виїжджати на вулицю Іллєнка, а за потреби — дістатися вулиць Дегтярівської чи Білоруської в об’їзд ринку.

Активісти сподіваються на підтримку цієї ініціативи з боку Департаменту транспортної інфраструктури.