Пошкоджений вітраж у церкві святих Ольги і Єлизавети у Львові відновлять за державні кошти

Іван Назаренко 19 лютого 2026
Львівська міська рада передала церкві святих Ольги і Єлизавети УГКЦ бюджетні кошти на роботи із ліквідації наслідків ракетного удару по храму на площі Марка Кропивницького.

Під час ворожої атаки 15 січня 2026 року у місті були пошкоджені житлові будинки, дитячий майданчик, а також вітражі храму святих Ольги і Єлизавети. За словами голови Галицької районної адміністрації Галини Гладяк, міські служби разом з офісом культурної спадщини та настоятелем храму зафіксували всі руйнування й підготували кошторис необхідних робіт.

У результаті обстрілу у верхніх вікнах споруди утворилися великі рвані отвори, частина шибок розбита, скло пішло тріщинами. Загалом необхідно відновити 15 елементів вітражів загальною площею близько 3 квадратних метрів. Орієнтовна вартість робіт становить 300 тисяч гривень.

Раніше місто допомагало з відновленням вікон і даху храму на вулиці Максимовича у Сихівському районі, який також зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу 5 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, під час атаки 15 січня постраждали будівлі у Франківському, Галицькому та Залізничному районах. Пошкоджень зазнали навчальні корпуси Національного університету «Львівська політехніка», школа та ліцей залізничного транспорту. Окрім цього, було знищено дитячий майданчик і пошкоджено вітражі храму святих Ольги і Єлизавети.

Фото: Львівська міська рада
