У будинку з Меркурієм у центрі Львова виявили історичні розписи й денні ліхтарі

У Львові в будинку з Меркурієм на вулиці Січових Стрільців, 3 під час попередніх реставраційних досліджень виявили історичні розписи і три денні ліхтарі австрійського періоду. Після завершення робіт у будівлі планують створити артцентр.

Про це йдеться в релізі Mercury Art Center, який ініціював дослідження.

У власності центру перебуває понад 2800 м² приміщень у цій споруді. Реставратори вивчають об’єкт з огляду на його мистецьке наповнення — малярство, ліпнину, столярні елементи та інші автентичні деталі.

«Зараз тривають комплексні наукові дослідження, щоб виявити автентичні мистецькі декорації та дослідити їхню структуру. Ці роботи не впливають на конструктивний стан будівлі», — пояснює Василь Карпів, консерватор творів мистецтва та керівник реставраційної майстерні KARP Restorer.

За три місяці фахівці відкрили низку історичних розписів. За словами реставраторів, більшість стін і стель у будинку були оздоблені.

Також під час демонтажу радянських підвісних панелей дослідники виявили конструкції денних ліхтарів — наразі знайдено три.

Денні ліхтарі були типовим рішенням для будівель австрійського періоду. Їх облаштовували для природного освітлення коридорів та інших слабоосвітлених зон. Конструкції виконані з металу та скла, ймовірно кольорового, однак нині вони зафарбовані білою фарбою. Фахівці ще з’ясовують, звідки саме до них надходило світло.

Будинок із Меркурієм, зведений у 1887 році, зазнав численних змін. Реставратори фіксують втручання польського та радянського періодів: перепланування кімнат, замурування арок, перебудову вікон і дверей. Подекуди стіни перемальовували понад десять разів.

У 1903 році споруду масштабно реконструювали: приміщення перепланували, на автентичні розписи нашарували нові, змінили або додали барельєфи. Найбільших змін будівля зазнала у 1950-х роках, коли під час ремонтів її історичну цінність суттєво нівелювали.

Після завершення досліджень команда розробить проєктно-кошторисну документацію та програму реставраційних заходів.

Mercury Art Center поступово придбав частину приміщень у 2023–2026 роках, зокрема коридори та сходові клітки.

Будинок на вулиці Січових Стрільців, 3 — пам’ятка архітектури місцевого значення. Його звели в 1887 році в стилі історизму для Дирекції залізниці. Будівля цегляна, П-подібна в плані, триповерхова з мансардою. Головний фасад виходить на вулицю Січових Стрільців, тильний — у провулок Крива Липа. На фронтоні розміщена скульптура Меркурія авторства Леонардо Марконі.

У 1893 році споруду продали під готель «Імперіал». У 1903 році його реконструювали та оснастили електрикою. Готель працював у період Першої та Другої світових воєн. З 2008 року будівлю використовували як офісну.