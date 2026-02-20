Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ведмедик Паддінгтон стане ведучим церемонії BAFTA

Ірина Маймур 20 лютого 2026
1346

До списку зіркових презентерів на цьогорічній церемонії BAFTA Film Awards у Лондоні приєднався ведмедик Паддінгтон.

Про це повідомляє Variety.

Персонаж дитячої літератури та кіно вручатиме нагороду в категорії «Найкращий дитячий та сімейний фільм».

Наразі Паддінгтон з’являється на сцені Вест-Енду в однойменному мюзиклі. Водночас його останній повнометражний фільм — «Пригоди Паддінгтона в Перу» — торік не був представлений у відповідній категорії BAFTA.

Серед інших презентерів церемонії — Алісія Вікандер, Браян Кренстон, Кілліан Мерфі, Емілі Вотсон, Ітан Гоук, Джилліан Андерсон, Гленн Клоуз, Little Simz, Майкл Б. Джордан, Моніка Беллуччі, Патрік Демпсі, Стеллан Скарсгард та Stormzy.

Окрім вручення нагород, на церемонії вперше за межами США прозвучить пісня Golden з анімаційного фільму «Кейпоп-мисливиці на демонів» у виконанні Джей, Одрі Нуна та Рей Амі. У блоці In Memoriam співачка Джессі Вейр виконає кавер на одну з композицій Барбри Стрейзанд.

BAFTA Film Awards відбудеться 22 лютого в Королівському фестивальному залі в Лондоні. Ведучим церемонії вперше стане актор Алан Каммінг.

Ведмедик Паддінгтон — герой книги англійського письменника Майкла Бонда й однойменного дитячого серіалу. Ілюстраторами серії книг про ведмедика були Пеґґі Фортнум, Роберт Вітлок Еллі, Девід Маккі, Джон Лоббан та інші художники.

Мітки
Новини
Читайте також
Українська збірна бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через допуск росіян і білорусів У Києві станція швидкісного трамвая завалена сміттям — Кличко вважає, що це «належний санітарний стан» Помер Ерік Дейн — зірка серіалів «Анатомія Грей» та «Ейфорія» У Києві на місці зруйнованої Лук’янівської дільниці хочуть звести офіс із підземним паркінгом
Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо у відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.