Ведмедик Паддінгтон стане ведучим церемонії BAFTA

До списку зіркових презентерів на цьогорічній церемонії BAFTA Film Awards у Лондоні приєднався ведмедик Паддінгтон.

Про це повідомляє Variety.

Персонаж дитячої літератури та кіно вручатиме нагороду в категорії «Найкращий дитячий та сімейний фільм».

Наразі Паддінгтон з’являється на сцені Вест-Енду в однойменному мюзиклі. Водночас його останній повнометражний фільм — «Пригоди Паддінгтона в Перу» — торік не був представлений у відповідній категорії BAFTA.

Серед інших презентерів церемонії — Алісія Вікандер, Браян Кренстон, Кілліан Мерфі, Емілі Вотсон, Ітан Гоук, Джилліан Андерсон, Гленн Клоуз, Little Simz, Майкл Б. Джордан, Моніка Беллуччі, Патрік Демпсі, Стеллан Скарсгард та Stormzy.

Окрім вручення нагород, на церемонії вперше за межами США прозвучить пісня Golden з анімаційного фільму «Кейпоп-мисливиці на демонів» у виконанні Джей, Одрі Нуна та Рей Амі. У блоці In Memoriam співачка Джессі Вейр виконає кавер на одну з композицій Барбри Стрейзанд.

BAFTA Film Awards відбудеться 22 лютого в Королівському фестивальному залі в Лондоні. Ведучим церемонії вперше стане актор Алан Каммінг.

Ведмедик Паддінгтон — герой книги англійського письменника Майкла Бонда й однойменного дитячого серіалу. Ілюстраторами серії книг про ведмедика були Пеґґі Фортнум, Роберт Вітлок Еллі, Девід Маккі, Джон Лоббан та інші художники.