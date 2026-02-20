Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Україні презентували віртуальну виставку з 25 артефактами, які перебувають під загрозою через війну

Ельміра Еттінгер 20 лютого 2026
Громадська організація «Архаїка» у партнерстві з американською некомерційною організацією CyArk та Одеським археологічним музеєм НАН України презентувала відкриту віртуальну виставку «Перехрестя української історії». Таким чином уперше надано онлайн-доступ до 25 тривимірних моделей археологічних артефактів, частина з яких походить із територій, що нині перебувають під загрозою знищення внаслідок війни. Виставку можна побачити безкоштовно.

«Перехрестя української історії» включає 3D-моделі музейних експонатів, коментарі провідних українських археологів та додаткові науково-популярні матеріали. Частина представлених об’єктів наразі недоступна для фізичного відвідування — через тимчасову окупацію або з міркувань безпеки — тож віртуальний вигляд став єдиною можливістю знову зробити їх видимими для суспільства.

«Ця виставка дає нам змогу ділитись унікальними знахідками далеко поза межами стін нашого музею», — каже кураторка Одеського археологічного музею Марія Лобанова.

Проєкт став результатом співдії понад десяти українських та міжнародних інституцій, які працювали над виставкою попри обстріли, перебої з електропостачанням і складні умови воєнного часу. У межах партнерства з CyArk команда «Архаїки» також навчила десятки українських фахівців методів цифрового збереження спадщини та забезпечила музеї й установи ресурсами для оцифрування колекцій.

Зображення: ГО «Архаїка»
