У Києві станція швидкісного трамвая завалена сміттям — Кличко вважає, що це «належний санітарний стан»

Сходи столичної станції швидкісного трамвая «Вул. Академіка Шалімова» на Відрадному завалені сміттям. Фотографії занедбаної зупинки опублікувала депутатка Київради Ксенія Семенова.

«Це зупинка трамваю біля величезної лікарні, точніше, цілого містечка з десятком різних лікарень. Ось так зупинка виглядає багато місяців. І більше року там розібрані сходи, бо типу йде ремонт», — зазначила Семенова.

На депутатський запит щодо критичного стану об'єкта відповів міський голова Віталій Кличко. Попри візуальні докази, у відповіді мера стверджується: «На теперішній час платформи, сходи та пішохідний перехід на станції швидкісного трамвая “Вул. Академіка Шалімова” в належному санітарному стані».

У документі зазначено, що у 2025 році КП «Київпастранс» отримало технічний звіт та розробило проєктну документацію для капремонту станції з урахуванням норм інклюзивності. Станом на 19 січня 2026 року підприємство вже розпочало процедуру закупівлі відповідних робіт.

Після публічного розголосу ситуацію прокоментував Департамент територіального контролю міста Києва. В інспекції з благоустрою повідомили, що винесли припис на адресу КП «Київпастранс» щодо приведення станції та підземного переходу до належного санітарно-технічного стану у триденний строк. У разі ігнорування вимог на підприємство складуть адмінпротокол за статтею 152 КУпАП із подальшим притягненням до відповідальності.