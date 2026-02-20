Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Українська збірна бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через допуск росіян і білорусів

Ірина Маймур 20 лютого 2026
Національний паралімпійський комітет України заявив, що українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Причина — рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) надати Росії та Білорусі двосторонні слоти для участі в змаганнях.

Про це йдеться в офіційній заяві НПК України.

За інформацією комітету, шість представників Росії та чотири представники Білорусі отримали можливість виступити на Іграх у Мілано-Кортіна. У НПК наголошують, що ці країни не проходили кваліфікаційного процесу для здобуття ліцензій на участь у Паралімпіаді.

У заяві також зазначено, що Росії надали «максимальну кількість слотів» і можливість використовувати державні атрибути — прапор і гімн.

«Багато країн світу зверталися по додаткові слоти для своїх молодих спортсменів та розвитку зимових паралімпійських видів спорту, однак всупереч регламенту МПК ухвалив рішення надати найбільшу кількість слотів саме Росії», — йдеться в заяві.

У НПК України вважають це рішення політичним і таким, що суперечить принципам розподілу квот на участь у Паралімпіаді. У зв’язку із цим українська команда не братиме участі в церемонії відкриття та вимагає не використовувати український прапор під час її проведення.

Водночас Україна виступить у змагальній частині Ігор.

«Ми будемо боротися за спортивні перемоги українських спортсменів на зимових Паралімпійських іграх і разом зі спортсменами інших країн домагатися принципів справедливості в паралімпійському спорті», — заявили в комітеті.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться із 6 по 15 березня в Мілано-Кортіна.

Росію та Білорусь відсторонили від паралімпійських змагань після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У 2023 році спортсменам дозволили виступати в нейтральному статусі.

Фото: Національний паралімпійський комітет України
