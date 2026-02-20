Meta планує випустити свій перший смарт-годинник у 2026 році

Meta готує до запуску власний смарт-годинник із функціями моніторингу здоров’я та інтеграцією штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Information.

За даними видання, пристрій можуть представити до кінця 2026 року.

Модель має внутрішню кодову назву Malibu 2. Це повернення компанії до сегмента носимих пристроїв після того, як 2022 року Meta згорнула попередній проєкт смарт-годинника через технічні труднощі та скорочення витрат у підрозділі Reality Labs.

Очікується, що новинка з’явиться раніше за окуляри змішаної реальності під кодовою назвою Phoenix. Їхній реліз, за інформацією джерел, перенесли на 2027 рік у межах оновленої стратегії розвитку AR- і MR-пристроїв.

Як повідомляє The Information, смарт-годинник матиме інтеграцію Meta AI та функції відстеження показників здоров’я. Раніше компанія вже працювала над годинником на базі відкритої версії Android. У 2021–2022 роках повідомлялося про прототипи зі знімною камерою та кількома об’єктивами, однак 2022 року розробку поставили на паузу.

Замороження проєкту відбулося на тлі оптимізації витрат у Reality Labs. Тоді компанія скоротила понад 1000 співробітників і заявила про фокус на окулярах і носимих пристроях.

Наразі лінійка носимих пристроїв Meta включає VR-гарнітури Quest і смарт-окуляри Ray-Ban Meta. За словами компанії, попит на окуляри виявився настільки високим, що міжнародний запуск довелося тимчасово призупинити через обмежені запаси.

Окуляри використовують спеціальний браслет для керування жестами. У майбутньому частину цих функцій може перебрати на себе смарт-годинник.

Вихід Malibu 2 посилить конкуренцію на ринку носимих пристроїв, де вже представлені Apple, Samsung, Google, Garmin і Fitbit. За даними медіа, Apple також працює над власними ШІ-окулярами.