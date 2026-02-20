Поліцейські у Таїланді переодяглися в костюми левів, щоб затримати злочинця на святковому параді

У Таїланді поліцейські пішли на нестандартний крок, щоб затримати чоловіка, якого підозрюють у крадіжці буддійських реліквій на суму близько приблизно $64 тисяч. Правоохоронці замаскувалися під танцівників на святковому параді, пише The Guardian.

Інцидент стався під час святкування Місячного Нового року в передмісті Бангкоку. Правоохоронці розслідували повідомлення про злам приватного будинку, звідки зникли численні буддійські артефакти, зокрема дві 30-сантиметрові статуї Будди.

Оскільки зачіпок було небагато, поліціянти кілька тижнів вели спостереження за будинком. Зрештою вони вирішили скористатися нагодою — приєдналися до традиційної ходи з танцем лева біля місцевого буддійського храму.

Thai police go undercover as lion dancers to catch thief pic.twitter.com/ZsQn7mk2t8 — Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) February 20, 2026

Один із офіцерів був у червоно-жовтому костюмі лева. На відео видно, як група «танцівників» наблизилася до підозрюваного, після чого з голови костюма раптово з’являється поліцейський. Разом із колегами він валить чоловіка на землю та затримує його.

За даними поліції, 33-річний підозрюваний уже мав кримінальне минуле, пов’язане з наркотиками та крадіжками.