У Бруклінському музеї виставили давньоєгипетський сувій «Книга мертвих»

У Нью-Йорку відкрили для публіки рідкісну єгипетську «Книгу мертвих». Повна версію сувою з позолотою нині експонується в Бруклінському музеї, пише The Guardian.

«Книга мертвих» — збірка приблизно зі 160 заклять, які в Давньому Єгипті клали до поховання, щоб допомогти померлому пройти випробування в потойбіччі та дістатися раю. Назву тексту в ХІХ столітті запровадив німецький єгиптолог Карл Ріхард Лепсіус, хоча дослівно її перекладають як «Книга виходу вдень».

Папірус датований періодом між 340 та 57 роками до нашої ери. Це одна з приблизно десяти відомих позолочених копій «Книги мертвих», що збереглися до наших днів. Особливість саме цього екземпляра у його повноті.

За словами кураторки Єкатєріни Барбаш, поєднання позолоти й повного збереження — надзвичайна рідкість. Золото використовували для виділення корон, сонячних дисків і святинь. У давніх єгиптян воно асоціювалося з вічністю та божественною природою.

Сувій має складну історію. У ХІХ столітті його привіз до США британський лікар Генрі Ебботт, який намагався продати артефакт після виставки єгипетських артефактів. Згодом папірус опинився в музейній колекції, а в «нульових» роках пройшов трирічну реставрацію: фахівці відокремили крихкий папірус від кислотної підкладки та закріпили його на спеціальному японському папері.