Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Бруклінському музеї виставили давньоєгипетський сувій «Книга мертвих»

Іван Назаренко 20 лютого 2026
1694

У Нью-Йорку відкрили для публіки рідкісну єгипетську «Книгу мертвих». Повна версію сувою з позолотою нині експонується в Бруклінському музеї, пише The Guardian.

«Книга мертвих» — збірка приблизно зі 160 заклять, які в Давньому Єгипті клали до поховання, щоб допомогти померлому пройти випробування в потойбіччі та дістатися раю. Назву тексту в ХІХ столітті запровадив німецький єгиптолог Карл Ріхард Лепсіус, хоча дослівно її перекладають як «Книга виходу вдень».

Папірус датований періодом між 340 та 57 роками до нашої ери. Це одна з приблизно десяти відомих позолочених копій «Книги мертвих», що збереглися до наших днів. Особливість саме цього екземпляра у його повноті.

За словами кураторки Єкатєріни Барбаш, поєднання позолоти й повного збереження — надзвичайна рідкість. Золото використовували для виділення корон, сонячних дисків і святинь. У давніх єгиптян воно асоціювалося з вічністю та божественною природою.

Сувій має складну історію. У ХІХ столітті його привіз до США британський лікар Генрі Ебботт, який намагався продати артефакт після виставки єгипетських артефактів. Згодом папірус опинився в музейній колекції, а в «нульових» роках пройшов трирічну реставрацію: фахівці відокремили крихкий папірус від кислотної підкладки та закріпили його на спеціальному японському папері.

Мітки
Новини
Читайте також
Серіал «Пуститися берега» втратив свій рекорд найбільш високо оціненого епізоду шоу в історії «Київтеплоенерго» не нараховуватиме киянам плату за опалення за січень В Італії чоловік навчив собаку викидати сміття на узбіччі, щоб уникнути штрафів Архітекторка зробила реконструкцію історичного пентхауса у Римі для фронтмена Radiohead Тома Йорка
Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026 Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.