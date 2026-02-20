У Чернігові виявили рідкісні українськомовні екранізації Коцюбинського 1950-х років

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського виявили рідкісні українськомовні варіанти екранізацій творів письменника, створених у 1950-х роках.

Про це повідомляє «Довженко-Центр».

Знахідку зробили головна зберігачка фондів Катерина Федько та кінознавець «Довженко-Центру» Олег Оліфер.

Серед знайдених матеріалів — 35-міліметрові фільмокопії короткометражних стрічок «Пе-коптьор (На піч)» Володимира Карасьова й «Коні не винні» Станіслава Комара. Обидва випустила Одеська кіностудія 1956 року. Також виявили 16-міліметрові фільмокопії повнометражних фільмів «Кривавий світанок» 1956 року Олексія Швачка та «Дорогою ціною» 1957 року Марка Донського, знятих на кіностудії ім. Довженка.

Цю знахідку називають рідкісною та важливою: більшість українських фільмів 1950–1960-х років мали українськомовні версії, однак значна частина таких копій нині вважається втраченою.

Після дослідження технічного стану плівок і необхідної підготовки стрічки оцифрує Кінолабораторія «Довженко-Центру».