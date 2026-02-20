«Київтеплоенерго» не нараховуватиме киянам плату за опалення за січень

У платіжках за січень 2026 року киянам не нараховували плату за централізоване опалення за період, коли послуга фактично не надавалася, пише пресслужба КМДА.

У «Київтеплоенерго» пояснили, що через масовані обстріли та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури в Києві були порушення в роботі системи теплопостачання. Під час ліквідації аварій комунальні служби тимчасово призупиняли подачу опалення та гарячої води для значної кількості споживачів.

З огляду на це в рахунках, які мешканці отримали у лютому, плата за опалення за період відсутності послуги не нараховувалася. Водночас оплату за частину січня додадуть до платіжок за лютий, які надійдуть у березні. Йдеться лише про дні від початку місяця до першої атаки, коли система працювала безперебійно і тепло постачалося в повному обсязі.

Якщо ж споживачі вже оплатили рахунок за січень, наприклад, через автоматичний платіж або як оплату попередніх періодів, ці кошти зарахують як переплату.