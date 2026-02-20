Серіал «Пуститися берега» втратив свій рекорд найбільш високо оціненого епізоду шоу в історії

На IMDb вперше за 13 років змінився абсолютний рекорд серед телевізійних епізодів. Серія «Озимандія» із фінального сезону «Пуститися берега» більше не має ідеальної оцінки 10/10, пише Forbes.

Із 2013 року цей епізод залишався єдиним на платформі з максимальною середньою оцінкою. Тепер його рейтинг знизився до 9,9, і в загальному списку він опустився одразу на дев’яту позицію. За даними IMDb, на розташування впливають дробові значення — різниця може бути у тисячних бала. «Озимандія» при цьому має найбільшу кількість голосів серед епізодів із рейтингом 9,9 — понад 304 тисячі.

Новим лідером став фінал серіалу «Клієнт завжди мертвий» із оцінкою 9,9 на основі приблизно 16 тисяч голосів. Далі в рейтингу — «Кінь БоДжек» та «Сага про Вінланд».

Зміни відбулися після прем’єри п’ятого епізоду серіалу «Лицар сімох королівств» від HBO. Серія, яку критики назвали однією з найкращих у всесвіті «Гри престолів» , спочатку короткий час мала 10/10, згодом 9,9, а тепер 9,8. Це дозволило їй увійти до топ-20 найрейтинговіших епізодів в історії платформи.

Водночас у мережі заговорили про можливу «війну оцінок». Частина фанатів «Пуститися берега», ймовірно, занижувала рейтинг нової серії «Лицара сімох королівств», щоб зберегти першість «Озимандії». У відповідь прихильники «Гри престолів» могли масово знижувати оцінку культовому епізоду 2013 року.