Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Серіал «Пуститися берега» втратив свій рекорд найбільш високо оціненого епізоду шоу в історії

Іван Назаренко 20 лютого 2026
7428

На IMDb вперше за 13 років змінився абсолютний рекорд серед телевізійних епізодів. Серія «Озимандія» із фінального сезону «Пуститися берега» більше не має ідеальної оцінки 10/10, пише Forbes.

Із 2013 року цей епізод залишався єдиним на платформі з максимальною середньою оцінкою. Тепер його рейтинг знизився до 9,9, і в загальному списку він опустився одразу на дев’яту позицію. За даними IMDb, на розташування впливають дробові значення — різниця може бути у тисячних бала. «Озимандія» при цьому має найбільшу кількість голосів серед епізодів із рейтингом 9,9 — понад 304 тисячі.

Новим лідером став фінал серіалу «Клієнт завжди мертвий» із оцінкою 9,9 на основі приблизно 16 тисяч голосів. Далі в рейтингу — «Кінь БоДжек» та «Сага про Вінланд».

Зміни відбулися після прем’єри п’ятого епізоду серіалу «Лицар сімох королівств» від HBO. Серія, яку критики назвали однією з найкращих у всесвіті «Гри престолів» , спочатку короткий час мала 10/10, згодом 9,9, а тепер 9,8. Це дозволило їй увійти до топ-20 найрейтинговіших епізодів в історії платформи.

Водночас у мережі заговорили про можливу «війну оцінок». Частина фанатів «Пуститися берега», ймовірно, занижувала рейтинг нової серії «Лицара сімох королівств», щоб зберегти першість «Озимандії». У відповідь прихильники «Гри престолів» могли масово знижувати оцінку культовому епізоду 2013 року.

Мітки
Новини
Читайте також
«Київтеплоенерго» не нараховуватиме киянам плату за опалення за січень В Італії чоловік навчив собаку викидати сміття на узбіччі, щоб уникнути штрафів Архітекторка зробила реконструкцію історичного пентхауса у Римі для фронтмена Radiohead Тома Йорка У Чернігові виявили рідкісні українськомовні екранізації Коцюбинського 1950-х років
Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026 Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.