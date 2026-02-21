В Афганістані ухвалили Кримінальний кодекс, що прирівнює жінок до рабинь

В Афганістані набув чинності новий 90-сторінковий Кримінальний кодекс, підписаний верховним лідером Талібану Хібатуллою Ахундзадою.

Документ фактично дозволяє чоловікам застосовувати фізичне насильство до дружин і запроваджує ієрархічну систему покарань залежно від соціального статусу, повідомляє The Independent.

Кодекс під назвою De Mahakumu Jazaai Osulnama вже розповсюджений у судах Афганістану. У ньому правопорушників поділяють на «вільних» і «рабів», а покарання визначають не лише за характером злочину, а й за статусом особи. Релігійні діячі фактично отримують імунітет від кримінального переслідування.

Кодекс дозволяє чоловікам застосовувати фізичну силу до дружин або підлеглих. Згідно зі статтею 32, максимальне покарання для чоловіка, який бив жінку палицею і завдав видимих ушкоджень, становить 15 днів ув’язнення.

Водночас довести факт насильства практично неможливо. Жінка має продемонструвати тілесні ушкодження судді, залишаючись повністю закритою одягом, і з’явитися до суду в супроводі чоловіка або чоловіка-опікуна (махрама) — навіть якщо саме він є кривдником.

У кодексі відсутні визначення психологічного чи сексуального насильства як злочину. А стаття 34 передбачає до трьох місяців ув’язнення для жінки, яка без дозволу чоловіка неодноразово йде до батьків і відмовляється повернутися додому. Таке саме покарання може загрожувати її родичам, якщо вони перешкоджають поверненню.

Нова правова система формує кастову ієрархію: на вершині — релігійні діячі, далі — еліти, «середній клас» і «нижчий клас». Покарання варіюються від «поради» для духовенства до ув’язнення та тілесних покарань для представників нижчих верств.

Після появи критики Талібан окремо заборонив публічне обговорення нового кодексу, визнавши це правопорушенням.

Правозахисні організації розцінюють документ як легалізацію домашнього насильства та подальше обмеження прав жінок в Афганістані.