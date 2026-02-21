Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві суд арештував садибу на Андріївському узвозі через можливі незаконні роботи

Ірина Маймур 21 лютого 2026
Подільський районний суд Києва 4 лютого 2026 року наклав арешт на історичну садибу на Андріївському узвозі після повідомлень про проведення робіт, не передбачених проєктом реставрації.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

В ухвалі зазначено, що на пам’ятці архітектури місцевого значення «встановлено ознаки проведення будівельних робіт, які не були передбачені та погоджені проєктом реконструкції». Будівлю визнано речовим доказом у кримінальному провадженні постановою прокурора від 3 лютого 2026 року.

Йдеться про дерев’яну садибу на Андріївському узвозі, 13-Б, яку вважають найстарішою на вулиці. 30 січня на об’єкті зупинили демонтажні роботи. За словами Перова, напередодні на місце прибули інспектори Департаменту територіального контролю. Вони наголосили, що будь-які роботи заборонені без контрольної картки на порушення благоустрою, будівельного паркану та інформаційного щита з даними відповідальної особи.

Активіст стверджує, що будівельники частково пошкодили дерев’яні стіни та повністю зруйнували інтер’єри кафе «Під липою», яке раніше працювало в приміщенні. Внутрішні елементи почали розбирати 26 січня. Торік заклад закрили, а орендарів виселили — у КМДА це пояснювали аварійним станом будівлі.

Напередодні Нового року Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проєкт «реставрації», що передбачає демонтаж внутрішніх перекриттів і даху. Фактично, за словами активістів, від 180-річної будівлі мали б залишитися лише зовнішні стіни, а всередині планують облаштувати open space із сучасних матеріалів.

Перов зареєстрував петицію на сайті Київради з вимогою зупинити роботи та винести новий проєкт реставрації на громадське обговорення. Звернення можна підписати на сайті Київради й у застосунку «Київ цифровий».

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА заперечили інформацію про руйнування чи забудову. Там заявили, що будівля залишається пам’яткою архітектури місцевого значення, перебуває на балансі КП «Київський науково-методичний центр», а на об’єкті проводять лише інженерно-конструкторські дослідження та прибирання без будівельних робіт.

Архітектор-реставратор ДІАЗ «Київ стародавній» Анатоль Ізотов також заявив, що під час огляду не зафіксували активних будівельних робіт, а дах і стіни залишаються цілими. За його словами, демонтовані в інтер’єрі матеріали — пінопласт, гіпсокартон і скловата — були пізнішими нашаруваннями, які шкодили дерев’яній конструкції. Їх прибрали за рекомендацією фахівців, щоб підготувати будівлю до повноцінної реставрації.

Фото: Дмитро Перов; Олена Лізвінська; Департамент охорони культурної спадщини КМДА
