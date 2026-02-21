OpenAI розробляє «розумну» колонку з камерою

Компанія OpenAI працює над своїм першим апаратним продуктом — «розумною» колонкою з камерою.

Про це повідомляє The Verge.

Орієнтовна вартість пристрою становитиме від $200 до $300.

Повідомляється, що колонка зможе розпізнавати предмети та розмови поблизу. Вона також отримає систему ідентифікації облич, подібну до Face ID. Це дасть змогу користувачам здійснювати покупки безпосередньо через пристрій.

У травні минулого року OpenAI придбала апаратний бізнес Джоні Айва в межах угоди майже на $6,5 мільярда. Відтоді з’являється інформація про нові апаратні розробки компанії. Відомо, що перший пристрій не буде носимим і не надійде в продаж раніше березня 2027 року.

Окрім колонки, OpenAI розглядає можливість створення «розумних» окулярів і лампи. Окуляри можуть вийти в масове виробництво не раніше 2028 року. Щодо лампи, компанія вже створила прототипи, однак поки невідомо, чи з’являться вони на ринку. Наразі ці плани перебувають на ранній стадії.