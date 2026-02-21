Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Український фільм «Сліди» про воєнні злочини РФ отримав приз глядачів на Берлінале

Ірина Маймур 21 лютого 2026
Стрічка режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк «Сліди» стала найкращим документальним фільмом програми «Панорама» на 76-му Берлінському кінофестивалі.

Це — перша головна нагорода для українського фільму в цій секції за всю історію участі українських стрічок.

Фільм розповідає про шістьох українок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Серед героїнь — колишня вчителька, підприємиці, фермерка та держслужбовиця. Їхні історії поєднує постать Ірини Довгань — активістки, яка сама пережила полон і нині очолює організацію SEMA Ukraine, допомагаючи іншим постраждалим добиватися справедливості.

Проєкт також частково заснований на особистому досвіді Аліси Коваленко, яка перебувала в російському полоні у 2014 році, а також на свідченнях спільноти SEMA Ukraine.

«Коли я свідчила у 2016 році, виявилося, що я була першою і єдиною, хто тоді відкрито говорив про пережите. Тепер, 10 років потому, ми разом із шістьма іншими жінками представляємо цей фільм на Берлінале. Це ще один камінь, вибитий зі стіни мовчання», — сказала режисерка.

Продюсерками проєкту стали Ольга Брегман і Наталія Лібет (2Brave Productions). Фільм створено в копродукції України та Польщі. Ще на етапі виробництва права на показ придбав французький мовник ARTE France.

Переможця у конкурсній програмі «Панорама» традиційно визначають за результатами глядацького голосування. Цьогоріч свої голоси віддали 26 500 глядачів, обираючи найкращого серед 12 номінантів у документальній категорії.

Для Марисі Нікітюк це не перша участь у програмі: у 2018 році тут уже показували її фільм «Коли падають дерева». А стрічку Аліси Коваленко «Ми не згаснемо» про дорослішання підлітків на сході України презентували в програмі Generation 14+ у 2023 році.

