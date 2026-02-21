Український фільм «Сліди» про воєнні злочини РФ отримав приз глядачів на Берлінале

Стрічка режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк «Сліди» стала найкращим документальним фільмом програми «Панорама» на 76-му Берлінському кінофестивалі.

Це — перша головна нагорода для українського фільму в цій секції за всю історію участі українських стрічок.

Фільм розповідає про шістьох українок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Серед героїнь — колишня вчителька, підприємиці, фермерка та держслужбовиця. Їхні історії поєднує постать Ірини Довгань — активістки, яка сама пережила полон і нині очолює організацію SEMA Ukraine, допомагаючи іншим постраждалим добиватися справедливості.

Проєкт також частково заснований на особистому досвіді Аліси Коваленко, яка перебувала в російському полоні у 2014 році, а також на свідченнях спільноти SEMA Ukraine.

«Коли я свідчила у 2016 році, виявилося, що я була першою і єдиною, хто тоді відкрито говорив про пережите. Тепер, 10 років потому, ми разом із шістьма іншими жінками представляємо цей фільм на Берлінале. Це ще один камінь, вибитий зі стіни мовчання», — сказала режисерка.

Продюсерками проєкту стали Ольга Брегман і Наталія Лібет (2Brave Productions). Фільм створено в копродукції України та Польщі. Ще на етапі виробництва права на показ придбав французький мовник ARTE France.

Переможця у конкурсній програмі «Панорама» традиційно визначають за результатами глядацького голосування. Цьогоріч свої голоси віддали 26 500 глядачів, обираючи найкращого серед 12 номінантів у документальній категорії.

Для Марисі Нікітюк це не перша участь у програмі: у 2018 році тут уже показували її фільм «Коли падають дерева». А стрічку Аліси Коваленко «Ми не згаснемо» про дорослішання підлітків на сході України презентували в програмі Generation 14+ у 2023 році.