Верховний Суд заборонив будівництво п’ятиповерхівки в історичному ареалі Львова

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у справі забудови на вулиці Поповича, 6 у Львові та ухвалив нове — на користь прокуратури.

Про це йдеться в постанові від 17 лютого 2026 року, опублікованій на сайті YouControl, пише «Твоє Місто».

На цій ділянці в історичному ареалі міста планували знести наявну будівлю та звести п’ятиповерховий житловий будинок із двоповерховим підземним паркінгом. Проти проєкту виступили мешканці, громадськість, Міністерство культури та прокуратура.

Раніше прокуратурі не вдалося оскаржити рішення Львівської міськради, яке дозволяло будівництво. Призначена судом експертиза встановила, що проєкт не порушує вимог, а наявний двоповерховий будинок перебуває в критичному стані та підлягає знесенню.

В апеляційній скарзі прокуратура зазначала, що спірний детальний план території фактично передбачає зведення шестиповерхового будинку в межах історичного ареалу, що суперечить законодавству та Генеральному плану міста. Восьмий апеляційний адміністративний суд ці доводи не підтримав і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Утім, Верховний Суд скасував обидва попередні рішення та ухвалив нове — на користь прокуратури. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.