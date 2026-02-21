Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Верховний Суд заборонив будівництво п’ятиповерхівки в історичному ареалі Львова

Ірина Маймур 21 лютого 2026
2199

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій у справі забудови на вулиці Поповича, 6 у Львові та ухвалив нове — на користь прокуратури.

Про це йдеться в постанові від 17 лютого 2026 року, опублікованій на сайті YouControl, пише «Твоє Місто».

На цій ділянці в історичному ареалі міста планували знести наявну будівлю та звести п’ятиповерховий житловий будинок із двоповерховим підземним паркінгом. Проти проєкту виступили мешканці, громадськість, Міністерство культури та прокуратура.

Раніше прокуратурі не вдалося оскаржити рішення Львівської міськради, яке дозволяло будівництво. Призначена судом експертиза встановила, що проєкт не порушує вимог, а наявний двоповерховий будинок перебуває в критичному стані та підлягає знесенню.

В апеляційній скарзі прокуратура зазначала, що спірний детальний план території фактично передбачає зведення шестиповерхового будинку в межах історичного ареалу, що суперечить законодавству та Генеральному плану міста. Восьмий апеляційний адміністративний суд ці доводи не підтримав і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Утім, Верховний Суд скасував обидва попередні рішення та ухвалив нове — на користь прокуратури. Постанова є остаточною і не підлягає оскарженню.

Мітки
Новини
Читайте також
Український фільм «Сліди» про воєнні злочини РФ отримав приз глядачів на Берлінале OpenAI розробляє «розумну» колонку з камерою У Києві суд арештував садибу на Андріївському узвозі через можливі незаконні роботи В Афганістані ухвалили Кримінальний кодекс, що прирівнює жінок до рабинь
Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026 Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.