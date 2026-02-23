Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Росіяни поцілили ракетою в дім українського виконавця Varash

Іван Назаренко 23 лютого 2026
763

Український виконавець Varash (Володимир Заколодяжний) показав наслідки російського ракетного удару по будинку його родини. За словами артиста, оселя повністю зруйнована, написав він в Instagram.

Заколодяжний розповів, що внаслідок атаки його рідні зазнали поранень, однак усі залишилися живими. Сестру артиста з двома дітьми госпіталізували з пораненнями та опіками. Одна грудна дитина перебуває в реанімації, хрещеного племінника вже прооперували — лікарі видалили уламки з обличчя. У хлопчика також зафіксували перелом тазової кістки.

У ніч на 22 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 297 ударних безпілотників різних типів, а також 50 ракет повітряного та наземного базування. У передмісті Києва постраждали жінка та дитина. У Фастівському районі Київської області загинула людина, з-під завалів там врятували вісьмох чоловік, п’ятьох із них госпіталізували. Згодом кількість поранених зросла до 17.

