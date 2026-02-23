Росіяни поцілили ракетою в дім українського виконавця Varash

Український виконавець Varash (Володимир Заколодяжний) показав наслідки російського ракетного удару по будинку його родини. За словами артиста, оселя повністю зруйнована, написав він в Instagram.

Заколодяжний розповів, що внаслідок атаки його рідні зазнали поранень, однак усі залишилися живими. Сестру артиста з двома дітьми госпіталізували з пораненнями та опіками. Одна грудна дитина перебуває в реанімації, хрещеного племінника вже прооперували — лікарі видалили уламки з обличчя. У хлопчика також зафіксували перелом тазової кістки.

У ніч на 22 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 297 ударних безпілотників різних типів, а також 50 ракет повітряного та наземного базування. У передмісті Києва постраждали жінка та дитина. У Фастівському районі Київської області загинула людина, з-під завалів там врятували вісьмох чоловік, п’ятьох із них госпіталізували. Згодом кількість поранених зросла до 17.