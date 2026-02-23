«Мона Ліза» з кришечок: у Сальвадорі з'явився найвищий екомурал у світі

Венесуельський художник Оскар Оліварес завершив роботу над рекордним артоб’єктом у районі Закаміль, що в Сан-Сальвадорі. Мурал заввишки 13 метрів повністю створений із вторинної сировини — для його зведення використали понад 100 тисяч пластикових кришок, пише Euronews.

Центральною фігурою композиції стала інтерпретація легендарної картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Оліварес переосмислив цей образ, зобразивши жінку з темною шкірою та кучерявим волоссям, одягнену в кольори національного прапора Сальвадору. За словами митця, вона втілює «звичайного громадянина», оскільки саме в простих людях він вбачає потенціал для відродження цієї країни та Латинської Америки загалом.

Особливістю техніки Олівареса є використання кришок у їхньому оригінальному кольорі — художник не фарбує пластик, тому процес відбору та класифікації матеріалу є важливою частиною творчого методу.

Проєкт став результатом масштабної співпраці: кришки збирали місцеві жителі, волонтери та екоактивісти. Участь громади була визначальною на всіх етапах — від сортування сміття до монтажу деталей на фасад будинку.

Оскар Оліварес, чиї роботи виставлялися на престижних ярмарках на кшталт ArtExpo у Нью-Йорку, вже кілька років створює подібні мурали в різних країнах світу, зокрема в Італії, Франції та Мексиці. Проте об'єкт у Сальвадорі наразі є найбільшим у його кар'єрі. Художник сподівається, що район Закаміль поступово перетвориться на музей просто неба, а цей мурал стане символом того, як побутові відходи можуть стати мистецтвом.