В Україні пропонують перейти на 4-денний робочий тиждень — петиція

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію про запровадження 4-денного робочого тижня. Автори пропонують скоротити норму робочого часу до 32 годин на тиждень і зберегти працівникам повний розмір зарплати.

Автори звернення просять Кабмін ініціювати зміни до Кодексу законів про працю України. Вони пропонують встановити норму робочого часу — не більше 4 робочих днів або 32 годин на тиждень, а також гарантувати працівникам право на належний відпочинок.

Запровадження нового графіка пропонують почати з державного пілотного проєкту. У ньому мають визначити перелік галузей, бюджетних установ і приватних підприємств, які першими перейдуть на 4-денний робочий тиждень. Після цього досвід пропонують масштабувати на всю країну.

Потребу в реформі автори пояснюють психологічним виснаженням українців через війну. У петиції згадують повітряні тривоги, обстріли, дефіцит сну та хронічний стрес. На думку ініціаторів, додатковий вихідний потрібен для відновлення, лікування, сну та зниження рівня стресу.

Також автори посилаються на міжнародні експерименти у Великій Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії. За їхніми словами, у деяких випадках перехід на 4-денний робочий тиждень супроводжувався зростанням продуктивності на 15–35 %.

Окремо в петиції згадують британський експеримент, під час якого, за даними авторів, кількість лікарняних днів скоротилася на 65 %, а 71 % працівників повідомили про зниження рівня вигорання.

Серед очікуваних переваг ініціатори називають скорочення операційних витрат роботодавців, зменшення плинності кадрів, економію на рекрутингу й адаптації нових працівників, а також збереження людського капіталу в Україні.

Перехід на 4-денний робочий тиждень також розглядають як спосіб стимулювати внутрішній туризм, сферу послуг, культуру, спорт і малий та середній бізнес завдяки додатковому вихідному дню.

«Це не про те, щоб менше працювати, це про те, щоби працювати розумніше та ефективніше», — йдеться в петиції.

Ще один аргумент ініціаторів — наближення українського ринку праці до європейських підходів щодо балансу між роботою та особистим життям. У петиції зазначають, що Україна як кандидат на вступ до ЄС має створювати прогресивні умови праці.