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У Британії створили онлайн-бібліотеку української літератури

Ірина Маймур 04 липня 2026
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У Британії створили онлайн-бібліотеку української літератури

У Великій Британії запустили цифрову бібліотеку Ноттінгемського відділу Союзу українців (AUGB Nottingham), яка відкриває доступ до унікальної колекції української літературної, історичної та культурної спадщини для користувачів з усього світу. Про це повідомили в Союзі українців у Великій Британії.

Проєкт має зберегти і зробити доступнішою колекцію бібліотеки не лише для української громади Ноттінгема, а і для користувачів з інших країн. Цифровою бібліотекою також зможуть користуватися студенти, дослідники, історики й науковці у Великій Британії та за її межами.

Проєкт профінансувала й підтримала міська рада Ноттінгема. Окрему подяку в повідомленні висловили Богдану Вгацьку, який працював над створенням цифрової платформи.

Процес оцифрування колекції включив три етапи. Наразі онлайн оприлюднили близько третини фізичного каталогу бібліотеки. До кінця літа 2026 року планують додати ще одну третину фонду, а до кінця року — завершити оцифрування решти колекції, виправити проблемні записи й удосконалити каталог.

Платформа має українську та англійську версії. Матеріали можна шукати за назвою, автором, роком видання або ключовими словами.

Частина книжок доступна у відкритому доступі через кнопку «Open book». Інші матеріали можуть надавати за запитом для освітніх і дослідницьких цілей.

Ознайомитися із цифровою бібліотекою можна на сайті проєкту. Команда планує розширювати ресурс упродовж 2026 року.

Фото: Alexandra Kirr / Unsplash
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