У США через аномальну спеку скасували заходи до Дня незалежності

Через екстремальну спеку у США не відбудеться частина святкувань до Дня незалежності 4 липня. У центральних і східних регіонах країни посадовці скасовують або переносять паради, концерти й феєрверки, а енергокомпанії попереджають про зростання навантаження на мережі, пише Reuters.

У Вашингтоні скасували щорічний парад до Дня незалежності, який мав відбутися 4 липня о 10:30 за місцевим часом. Організатори пояснили рішення міркуваннями безпеки: за прогнозом Національної метеорологічної служби, індекс спеки у столиці США міг сягнути 115°F, тобто близько 46°C.

Також через спеку тимчасово закривали «Великий американський державний ярмарок» на Національній алеї у Вашингтоні. Ярмарок, який мав представити всі 50 штатів, був однією з центральних подій у межах відзначення 250-річчя незалежності США. Його закрили у п’ятницю по обіді, коли температура сягнула 101°F, або близько 38°C.

Скасування й перенесення заходів фіксували в різних містах Східного узбережжя. У Філадельфії скасували «Салют незалежності» — один із найбільших заходів на честь 250-річчя країни. Рішення ухвалили після того, як температура в місті сягнула близько 39°C, повторивши рекорд, востаннє зафіксований у 1901 році.

У Геддон-Тауншипі, штат Нью-Джерсі, скасували щорічний парад 4 липня. У Вотертауні на півночі штату Нью-Йорк не проводитимуть концерт і феєрверк до Дня незалежності. У Бостоні вхід на щорічне святкування з феєрверком біля річки перенесли з полудня на 16:00.

Спека також створила додаткове навантаження на енергосистему. PJM, найбільший оператор електромереж у США, який обслуговує 67 мільйонів людей у Середньоатлантичному регіоні, на Півдні та у Вашингтоні, закликав частину споживачів скоротити використання електроенергії. У компанії пояснили це збоями в роботі генераторів, перевантаженням ліній електропередач і різким зростанням попиту на кондиціонування.

У Нью-Йорку компанія Con Edison повідомила, що станом на вечір п’ятниці без електроенергії залишалися близько 17 тисяч клієнтів. Компанія закликала мешканців Нью-Йорка та округу Вестчестер економити електрику через високий попит.

Причиною рекордної спеки стало формування «теплового купола» — системи високого тиску, яка утримує гаряче повітря над регіоном і сприяє його додатковому прогріванню. Синоптики й представники влади попереджають, що така спека може бути небезпечною для життя, і закликають людей пити достатньо води, шукати затінок та стежити за ознаками теплового удару під час масових заходів.