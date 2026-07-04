Український національний пантеон розмістять на території Києво-Печерської лаври

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, за якою Український національний пантеон розмістять на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Постанову розробив УІНП. Документ є продовженням проєкту зі створення Українського національного пантеону.

Український інститут національної пам’яті має розробити концепцію та структуру Пантеону, забезпечити науково-методичний супровід його створення та визначо-методичний супровід його створення та визначити форми меморіалізації. Також передбачені експертні й публічні обговорення щодо створення та діяльності Пантеону.

УІНП спільно з Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли важливу роль у формуванні національної свідомості й ідентичності українців. Ідеться про людей і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких може бути доцільним перепоховання на території Пантеону.

Міністерство культури відповідатиме за розташування Пантеону в межах заповідника. При цьому мають врахувати обмеження у використанні земельних ділянок, вимоги охорони культурної спадщини та міжнародні зобов’язання України.

Мінкульт також має організувати архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону. До нього мають залучити представників державних органів, місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об’єднань, а також провідних архітекторів, істориків і мистецтвознавців.

Створення, облаштування, утримання та функціонування Пантеону фінансуватимуть із державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

1 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Український національний пантеон» за основу й загалом. Він закладає правову основу для будівництва, облаштування та роботи Пантеону. В УІНП зазначають, що ідею створення такого місця обговорювали понад 30 років.

Пантеон має стати місцем державної пам’яті та вшанування людей, які відіграли важливу роль в історії України.