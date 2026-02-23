Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Всьо чотко!»: в Україні екранізують книгу про гурт «Брати Гадюкіни»

Артем Черничко 23 лютого 2026
Кінокомпанія Solar Media Entertainment оголосила про початок роботи над повнометражним ігровим фільмом «Всьо чотко!». Права на екранізацію бестселера Юрія Рокецького «Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни”», що став переможцем премії «Книга року BBC–2024» у номінації «Есеїстика», кінокомпанія придбала у видавництва «Наш Формат».

Генеральний продюсер проєкту Сергій Лавренюк зазначає, що для нього цей фільм має особисте значення: «Я зростав у Львові у ті часи, був знайомий з Сергієм Кузьмінським. Я бачив, як “Гадюкіни” стали культурним поштовхом для повалення радянської влади. Тому цей фільм для мене — не лише продюсерська амбіція, а й рефлексія на час і атмосферу, що вплинули на моє дорослішання».

Сценаристом і режисером фільму стане Сергій Кулибишев, автор серіалу «Ховаючи колишню» та пʼєси «ПоліАндрія». Він планує дослідити феномен гурту через призму складної особистості його лідера. «Ми хочемо показати, як в часи розпаду “совка” виник феномен Гадів, перенести в ігрове кіно першу “Червону Руту” 1989 року і головне — показати, як непросто було бути свободною людиною у несвободній країні», — каже режисер.

Сценарій створять разом із автором книги Юрієм Рокецьким, нині лідером гурту «Мертвий півень». Юрій понад шість років збирав свідчення друзів, родини та учасників гурту.

Реліз стрічки «Всьо чотко!» запланований на осінь 2027 року.

