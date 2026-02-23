Вайнона Райдер приєдналася до касту третього сезону «Венздей» від Netflix

Вайнона Райдер приєдналася до третього сезону «Венздей» від Netflix, пише Hollywood Reporter. Акторка знову об'єднається з режисером і виконавчим продюсером шоу Тімом Бертоном, з яким вона працювала над культовими фільмами «Бітлджюс» та «Едвард Руки-ножиці».

Райдер з’явиться у третьому сезоні в гостьовій ролі персонажа на ім'я Табіта.

Шоуранери проєкту Аль Гоф і Майлз Міллар додали, що Райдер є справжньою легендою, а її багаторічна співпраця з Бертоном подарувала кіно одних із найяскравіших персонажів. За їхніми словами, після спільної роботи над «Бітлджюс Бітлджюс» команда рада вітати акторку у світі Невермору.

До акторського складу третього сезону також приєдналася Єва Грін, відома за фільмом «Дім дивних дітей міс Перегрін». Вона зіграє Офелію — сестру Мортіші Адамс.