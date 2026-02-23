Найвищий хмарочос Парижа зачиняється на реконструкцію до 2030 року

Найвищий хмарочос Парижа вежу Монпарнас зачинять щонайменше до 2030 року, пише Euronews. Будівля, яку парижани жартома називають місцем із найкращим видом на місто, бо звідти не видно самої вежі, піде на масштабну реконструкцію.

Хмарочос висотою 210 метрів відкрили 1973 року, і від самого початку він викликав суперечки. Негативна реакція містян тоді навіть призвела до запровадження обмежень на висотну забудову в межах міста. Відтоді більшість сучасних висоток зводять за межами Парижа. Винятком стала лише Tour Triangle, яку мають завершити цього року.

Відвідати оглядовий майданчик на 56-му поверсі можна буде до 31 березня 2026 року. За ясної погоди звідти відкривається панорама до 40 кілометрів, зокрема з чудовим видом на Ейфелеву вежу.