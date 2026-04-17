Один кросівок за пів ціни: adidas запустив в Україні інклюзивний сервіс

Компанія adidas впровадила в Україні ініціативу Single Shoe, яка дозволяє придбати лише одну одиницю взуття замість цілої пари. Про це повідомляє DTF Magazine із посиланням на пресслужбу бренду.

За умовами ініціативи клієнти можуть купити потрібний кросівок за 50% від вартості повної пари. Послуга Single Shoe поширюється на весь асортимент взуття в наявності. Нею можна скористатися в усіх офіційних магазинах adidas в Україні, зокрема і в дисконт-центрах.

Ініціативу запустили у двох десятках країн Європи ще на початку 2026 року, про що бренд повідомив минулого місяця. Про Україну тоді не йшлося. Однак зараз на сайті оновили інформацію — до країн-учасниць додали й Україну.

Для розробки кампанії бренд консультувався з паралімпійцями та спільнотами людей з інвалідністю, щоб зробити процес покупки максимально зручним.

Це частина глобальної стратегії adidas із розширення інклюзивності у спорті. Раніше бренд також представляв адаптивну баскетбольну форму для атлетів на кріслах колісних та спеціалізоване взуття для бігу, розроблене спільно з людьми із синдромом Дауна.